Falce e martello color oro vicini ai mattoni che hanno sigillato per sempre una delle finestre dell’edificio, betoniera e bancali sul pavimento di una delle stanze principali. Ecco com’è adesso il centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita 47, a cinque giorni dallo sgombero di giovedì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Ingressi murati, falce e martello sulle pareti: le foto di Askatasuna dopo lo sgombero

Leggi anche: Askatasuna, le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero: bufera politica

Leggi anche: Tensioni a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Murati gli ingressi e chiusa l'acqua. Anche il sindaco scarica il centro sociale - facebook.com facebook