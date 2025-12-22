Ingressi murati falce e martello sulle pareti | le foto di Askatasuna dopo lo sgombero
Falce e martello color oro vicini ai mattoni che hanno sigillato per sempre una delle finestre dell’edificio, betoniera e bancali sul pavimento di una delle stanze principali. Ecco com’è adesso il centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita 47, a cinque giorni dallo sgombero di giovedì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
