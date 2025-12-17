Dopo gli sgomberi di martedì in via Quarti, centinaia di persone si trovano senza luce e gas, vivendo al freddo e senza servizi essenziali. La difficile situazione evidenzia le conseguenze di azioni drastiche, lasciando molte famiglie in condizioni di grande disagio. Un episodio che mette in luce le ripercussioni sociali di interventi di questo tipo nel cuore di Milano.

Luce e gas tolti a decine di famiglie. È “l'effetto collaterale” degli sgomberi effettuati martedì mattina in via Quarti a Milano, nel quartiere di Baggio. Le cronache della prefettura parlano di nove appartamenti sgomberati e di un'operazione interforze che ha interessato anche il quartiere di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Utenze staccate dopo gli sgomberi in via Quarti: senza luce e al freddo centinaia di persone - Da quanto si è appreso, infatti, oltre a sgomberare i 9 alloggi (nessuno dei quali ospitava minori o altre persone fragili), sono state “staccate” le utenze a tantissimi appartamenti, coinvolgendo ... milanotoday.it