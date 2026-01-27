La sessione di test a Barcellona del 2026 si è conclusa con due run di Verstappen e Leclerc, prima dell’arrivo della pioggia. Questa fase permette di valutare le prestazioni delle monoposto in condizioni di pista asciutta, offrendo spunti utili per la stagione imminente. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le novità sulla Formula 1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Le immagini della Cadillac in azione nella giornata di ieri. L’undicesimo team della F1. Bottas e Perez al volante. Come impatteranno alla nuova stagione? Simply awesome to have @CadillacF1 with us in 2026 Although remembering to say ’11 teams’ when talking about the grid instead of 10 takes some practice! #F1 pic.twitter.comVapFh7AKTE — Formula 1 (@F1) January 27, 2026 10.50 Si annuncia pioggia leggera in mattinata, invece ora si è fatta intensa. Con molta probabilità la sessione mattutina rischia di essere già conclusa. Non appare probabile che Red Bull o Ferrari scenderanno in pista sul bagnato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Verstappen e Leclerc hanno completato due run prima della pioggia

Approfondimenti su F1 Barcellona

In diretta dal test di Barcellona, Verstappen ha migliorato il tempo di Leclerc prima che la pioggia interrompesse le prove.

La prima ora di test invernali di Formula 1 a Barcellona si conclude con Leclerc che completa 11 giri e Verstappen che concentra il lavoro sull’aerodinamica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su F1 Barcellona

Argomenti discussi: Shakedown, oggi la Ferrari: il Day-2 LIVE alle 9; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: seconda giornata di prove a porte chiuse; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: solo Ferrari e Red Bull in pista, i tempi di Leclerc e VerstappenLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLarenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito ... oasport.it

Prima giornata di test a Barcellona per Audi in Formula 1: Gabriel Bortoleto debutta al volante della nuova R26. La sessione, segnata da alcuni problemi tecnici, è stata breve ma ricca di spunti e apprendimento per il team tedesco che punta a partire forte nel 2 - facebook.com facebook

F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com