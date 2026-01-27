Mattarella | Serve un’azione rigorosa da parte di tutta l’Ue contro l’antisemitismo

Il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di un’azione rigorosa da parte dell’Unione Europea contro il diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo, considerate segnali di alta pericolosità. È importante rafforzare le misure di prevenzione e contrasto per tutelare la coesione sociale e i valori fondamentali dell’Europa.

ROMA – Il "riproporsi e diffondersi" di "manifestazioni di razzismo e antisemitismo" è "indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione Europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), in occasione della celebrazione del giorno della memoria al Quirinale. Delle menzogne "che vi possano essere disuguaglianze" e "graduatorie" tra gli esseri umani" e che "la vita, la dignità, i diritti" possano "essere posti in dubbio, negati, calpestati, nel turpe nome di una supremazia razziale o biologica" si sono "nutriti i totalitarismi del Novecento.

