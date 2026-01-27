Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di un'azione rigorosa da parte dell'Unione Europea contro l'aumento di manifestazioni di antisemitismo e razzismo, evidenziando la necessità di interventi concreti per contrastare queste forme di intolleranza.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Il riproporsi e diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione Europea". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale.

Il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di un’azione rigorosa da parte dell’Unione Europea contro il diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo, considerate segnali di alta pericolosità.

#Giorno-Della-Memoria 2026 || Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e invita alla riflessione sull’importanza di contrastare ogni forma di antisemitismo.

Mattarella: Attacchi a Segre volgari e imbecilli, le siamo riconoscenti

Mattarella, serve azione rigorosa da parte di tutta l'Ue contro antisemitismo(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il riproporsi e diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l ... msn.com

Giorno Memoria, Mattarella: Pericoloso riproporsi antisemitismo, serve azione rigorosa Ue(LaPresse) Negli attacchi alla senatrice a vita Liliana Segre ci sono volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di ... stream24.ilsole24ore.com

La Shoah, “il punto più oscuro della storia dell’uomo”. Così il presidente Sergio #Mattarella al Quirinale per il Giorno della Memoria. “Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale – afferma il Capo dello Stato – contro l’antisemitismo serve un’ - facebook.com facebook