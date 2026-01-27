Giorno della Memoria 2026 Mattarella | Pericoloso riproporsi antisemitismo serve azione rigorosa Ue

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e invita alla riflessione sull’importanza di contrastare ogni forma di antisemitismo. Il presidente Mattarella sottolinea la necessità di un’azione rigorosa a livello europeo per prevenire il ripetersi di atti di razzismo e insulti come quelli rivolti a Liliana Segre. È un momento per ricordare e rafforzare l’impegno contro ogni forma di odio e discriminazione.

Negli attacchi alla senatrice a vita Liliana Segre ci sono “volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati. Volgarità e imbecillità che non ne riducono la gravità: il loro riproporsi e diffondersi è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l’Unione Europea”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della celebrazione del Giorno della Memoria 2026 al Quirinale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Giornata della Memoria è un’occasione per riflettere sull’importanza di contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo.

Il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di un’azione rigorosa da parte dell’Unione Europea contro il diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo, considerate segnali di alta pericolosità.

