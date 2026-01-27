Mattarella | Repubblica sorta dal sangue di deportati e combattenti libertà

La nascita della Repubblica Italiana si radica nella memoria dei sacrifici di deportati e combattenti per la libertà, segnando un momento cruciale nel percorso storico del Paese. La Costituzione è il risultato di un impegno collettivo a superare ideologie disumane, preservando i valori di libertà e democrazia. Questo ricordo invita a riflettere sull’importanza di mantenere vivi questi principi fondamentali.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "La Repubblica Italiana e la sua Costituzione sono nate contro le ideologie disumane e sanguinarie che avevano avvelenato la prima metà del Novecento, lasciando dietro di sé lutti, devastazioni, memorie incancellabili di orrore. Sono sorte dal sangue innocente dei deportati nei campi di sterminio, dei combattenti per la libertà, delle donne e degli uomini annientati solo per ciò che erano, per quel che pensavano, per quello in cui credevano". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

