Dal medico dei prefetti al donatore di sangue da 40 anni | ecco i 16 nuovi Ufficiali e Cavalieri della Repubblica

Dal medico dei prefetti al donatore di sangue da oltre 40 anni, fino all'attuale questore di Foggia, passando per la docente che ha promosso progetti di animazione alla lettura, per il dirigente scolastico che ha dedicato una vita agli studenti e per gli imprenditori che danno lavoro a centinaia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

