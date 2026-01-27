Mattarella questa volta è furia pura | Imbecilli! Con chi ce l’ha!

Durante le celebrazioni per la Giornata della Memoria al Quirinale, il presidente Mattarella ha espresso forte disappunto, rivolgendo un commento deciso. L’evento ha visto anche l’intervento di Liliana Segre, che ha affrontato il tema della Shoah e dell’attualità internazionale, con un focus sul conflitto nella Striscia di Gaza. Un momento che ha sottolineato l’importanza del ricordo e della riflessione sui valori di pace e memoria.

Nel corso delle celebrazioni per la Giornata della Memoria al Quirinale, la senatrice a vita Liliana Segre è intervenuta davanti agli studenti affrontando il tema della Shoah in relazione all'attualità internazionale, con un passaggio specifico sul conflitto nella Striscia di Gaza. Segre ha denunciato la crescita dell'antisemitismo e la diffusione di interpretazioni che, a suo giudizio, deformano il senso della storia. «Oggi siamo arrivati a un'espansione dell'antisemitismo », ha dichiarato, riferendosi anche alla circolazione di frasi che attribuiscono alle vittime di allora responsabilità per tragedie contemporanee, un'impostazione che ha definito delirante e ripugnante.

