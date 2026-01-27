La recente dichiarazione di Mattarella sottolinea l'importanza del ricordo e del rispetto nel nostro Paese. La testimonianza di Segre rappresenta un monito contro ogni forma di odio e violenza, evidenziando la necessità di valori condivisi e di un impegno costante per una società più inclusiva e pacifica.

Alla senatrice “Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell’odio, della vendetta, della violenza. Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l’affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità. Volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della Memoria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘attacchi a Segre volgari e imbecilli’

Approfondimenti su Mattarella Segre

La Giornata della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e promuove valori di tolleranza.

Grosso commenta gli attacchi ricevuti, definendoli volgari e ingiustificati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mattarella Segre

Giorno della memoria, Mattarella: Attacchi a Segre volgari e imbecilli, le siamo riconoscentiIl 27 gennaio ricorre la Giornata Mondiale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto. La giornata, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a novembre del 2005, e istitui ... msn.com

Giorno Memoria, Mattarella a Segre: stima, attacchi volgari e imbecilliRoma, 27 gen. (askanews) – Alla senatrice Liliana Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato d ... askanews.it

Nel pieno del dibattito sulla riforma costituzionale del Governo, il Presidente #Mattarella ricorda un principio che regge l’intera architettura democratica del Paese: la separazione dei poteri non è un dettaglio tecnico, ma una condizione essenziale affinché la g - facebook.com facebook

Sicurezza, Salvini all'attacco. Mattarella dice no a un solo superdecreto legge x.com