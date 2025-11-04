Gli aeroporti di Malpensa e Linate sono Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A tre mesi dall’inizio del grande evento mondiale Fondazione Milano Cortina 2026 e Sea Milan Airports, gestore degli aeroporti milanesi hanno siglato un accordo di partnership, importante valore aggiunto per il sistema di competenze che sostiene l’organizzazione dei Giochi perché conferma il ruolo degli scali milanesi come uno dei punti di riferimento fondamentali per l’arrivo in Italia delle circa 2 milioni di persone attese. Sea metterà a infatti a disposizione le proprie infrastrutture e la propria esperienza, garantendo eccellenti servizi dedicati ai visitatori, agli atleti, alle delegazioni, ai tecnici e ai media provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giochi olimpici invernali, gli aeroporti di Milano official supporter dell'evento