Giochi olimpici invernali gli aeroporti di Milano official supporter dell' evento
Gli aeroporti di Malpensa e Linate sono Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A tre mesi dall’inizio del grande evento mondiale Fondazione Milano Cortina 2026 e Sea Milan Airports, gestore degli aeroporti milanesi hanno siglato un accordo di partnership, importante valore aggiunto per il sistema di competenze che sostiene l’organizzazione dei Giochi perché conferma il ruolo degli scali milanesi come uno dei punti di riferimento fondamentali per l’arrivo in Italia delle circa 2 milioni di persone attese. Sea metterà a infatti a disposizione le proprie infrastrutture e la propria esperienza, garantendo eccellenti servizi dedicati ai visitatori, agli atleti, alle delegazioni, ai tecnici e ai media provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Una giornata dedicata alle Olimpiadi Invernali. Venerdì, a Varese, otto incontri dedicati ai Giochi Olimpici di Milano - Cortina 2026. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Vi aspettiamo. Il programma lo trovate qua: https://www.festivalglocal.it/programma-glocal - facebook.com Vai su Facebook
Sea Milan Airports è official supporter dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina - Sea Milan Airports ha siglato la partnership con Fondazione Milano Cortina 2026 che ufficializza l’ingresso degli aeroporti di Milano ... Si legge su travelquotidiano.com
Sea Milan Airports nella squadra di Milano Cortina 2026 - Sea Milan Airports entra nella squadra degli Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, confermando il ruolo degli aeroporti milanesi come uno dei punti di ... Scrive ansa.it
Aeroporti, nel «polo» veneto è boom di passeggeri: a fine anno ne stimano 19 milioni. «Ma non si viaggia più per lavoro» - I dati Save dei primi 9 mesi confermano la tendenza positiva: Venezia +2%, Verona +8% e Treviso +6%. Da corrieredelveneto.corriere.it