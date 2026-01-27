Matierno e Cappelle piangono Jack il cagnolone rionale sempre presente alle processioni

Jack, il cagnolone fedele di Matierno e Cappelle, è scomparso. Sempre presente alle processioni, ha rappresentato un punto di riferimento per le comunità locali. La sua bontà e docilità hanno lasciato un ricordo indelebile tra i residenti, che lo ricorderanno con affetto e gratitudine. La sua presenza resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

