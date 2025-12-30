Quel filo che unisce il nuovo Hamas alle denunce di Asher Small fino al sempre presente Soros

Da iltempo.it 30 dic 2025

Un’analisi sui collegamenti tra il nuovo Hamas, le accuse di Asher Small e l’influenza di Soros. L’ultima inchiesta de Il Tempo rivela dettagli sul ruolo dell’ex ministro dei Trasporti di Hamas, considerato il punto di collegamento con i 7 milioni di euro sequestrati ad Hannoun, offrendo uno sguardo approfondito sui rapporti complessi e sui finanziamenti che attraversano vari attori.

L'ultima esclusiva del Tempo: il nuovo Osama. L'ex ministro dei Trasporti di Hamas è il terminale dei 7 milioni sequestrati ad Hannoun. E negli anni scorsi supportava sui social Davide Piccardo, direttore editoriale del quotidiano La Luce News, figura di primo piano del mondo islamico italiano. Altra esclusiva della nostra testata, poi, l'intervista a Charles Asher Small, direttore dell'Isgap, associazione che ha convinto il presidente Trump a considerare i fratelli musulmani come organizzazione terroristica. Terza esclusiva, infine, il nuovo capitolo Soros. La mano del magnate dietro agli eventi Pro Pal. 🔗 Leggi su Iltempo.it

