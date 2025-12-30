Un’analisi sui collegamenti tra il nuovo Hamas, le accuse di Asher Small e l’influenza di Soros. L’ultima inchiesta de Il Tempo rivela dettagli sul ruolo dell’ex ministro dei Trasporti di Hamas, considerato il punto di collegamento con i 7 milioni di euro sequestrati ad Hannoun, offrendo uno sguardo approfondito sui rapporti complessi e sui finanziamenti che attraversano vari attori.

L'ultima esclusiva del Tempo: il nuovo Osama. L'ex ministro dei Trasporti di Hamas è il terminale dei 7 milioni sequestrati ad Hannoun. E negli anni scorsi supportava sui social Davide Piccardo, direttore editoriale del quotidiano La Luce News, figura di primo piano del mondo islamico italiano. Altra esclusiva della nostra testata, poi, l'intervista a Charles Asher Small, direttore dell'Isgap, associazione che ha convinto il presidente Trump a considerare i fratelli musulmani come organizzazione terroristica. Terza esclusiva, infine, il nuovo capitolo Soros. La mano del magnate dietro agli eventi Pro Pal. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quel filo che unisce il nuovo Hamas, alle denunce di Asher Small fino al sempre presente Soros

