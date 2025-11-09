La denuncia di un lettore | A Cappelle sul Tavo cresce una discarica abusiva presente da anni FOTO
Un nostro lettore, residente a Cappelle sul Tavo, torna a scriverci per segnalare una discarica abusiva di rifiuti presente da anni, e che cresce in dimensioni:"Siamo a Cappelle sul Tavo zona industriale, lungo la strada che costeggia il fiume Tavo. Tra l’altro, questo tratto fa parte di un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
