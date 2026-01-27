Marsilio e Santangelo sulla giornata della memoria | Le scuole protagoniste di un percorso di rilfessione e consapevolezza

La giornata della memoria rappresenta un momento di riflessione e consapevolezza, coinvolgendo le scuole in un percorso educativo importante. Nell’ambito di questo evento, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’assessore Roberto Santangelo hanno partecipato a un incontro presso l’istituto superiore Amedeo d’Aosta dell’Aquila, sottolineando l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della memoria storica.

Presidente e assessore regionale hanno partecipato all’incontro promosso dalla Regione Abruzzo, nell’aula magna dell’istituto superiore Amedeo d’Aosta dell’Aquila L'evento formativo, arricchito dalla presenza di ospiti autorevoli come il vicepresidente della European Jewish Association, offre agli studenti l'opportunità di ascolto e confronto, con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro odio, antisemitismo e discriminazione. La Regione Abruzzo continuerà a investire su scuola e cultura come strumenti di consapevolezza e libertà. "La data del 27 gennaio - ha commentato l’Assessore Santangelo - è fondamentale per il valore del ricordo e per la responsabilità che richiama ciascuno di noi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La Giornata della Memoria ad Ancona si svolge con un percorso dedicato alle Pietre d'Inciampo, coinvolgendo scuole e istituzioni locali.

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, le scuole di Fossacesia si uniscono per ricordare le vittime dell'Olocausto.

