Giornata della Memoria | ad Ancona il percorso delle Pietre d’Inciampo con scuole e istituzioni

La Giornata della Memoria ad Ancona si svolge con un percorso dedicato alle Pietre d’Inciampo, coinvolgendo scuole e istituzioni locali. L’evento, organizzato da diverse realtà, mira a preservare la memoria storica e a promuovere valori di rispetto e tolleranza. La commemorazione rappresenta un momento importante di riflessione per la comunità e per le future generazioni, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di eventi passati.

ANCONA - Cerimonia questa mattina per la Giornata della Memoria a partire dalle 8:30 ad Ancona, con le commemorazioni organizzate da Anpi di Ancona Sezione "Gino Tommasi" in collaborazione con ANED, Associazione nazionale ex deportati, Aminl, Arcidiocesi Ancona-Osimo, Comunità Ebraica, con il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Pietre d Inciampo Giornata della Memoria ad Ancona: tra concerti e pietre d'inciampo ecco tutto il programma La Giornata della Memoria ad Ancona si rinnova con una serie di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione. Giornata della Memoria, a Palazzo Morpurgo la mostra sulle pietre d’inciampo Il 24 gennaio, a Palazzo Morpurgo, è stata inaugurata la mostra dedicata alle otto nuove pietre d’inciampo che il Comune di Udine posizionerà in città in occasione del Giorno della Memoria. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pietre d Inciampo Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo. Il Giorno della Memoria. Razzismo e antisemitismo continuano a esistereDecine di commemorazioni nelle città per le vittime dell'Olocausto. Mai si dimentichi quella pagina dice il presidente De Pascale. Attacchi contro gli ebrei aumentati del 400 percento ricorda il p ... rainews.it Giornata della Memoria 2026, le frasi e le citazioni più significative per non dimenticare la ShoahOggi, 27 gennaio 2026, si celebra la giornata della Memoria, in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto ... fanpage.it Il 27 gennaio ricorre la Giornata Mondiale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell'Olocausto La memoria non deve diventare una scusa per il potere. Oggi, mentre commemoriamo gli orrori del passato, non possiamo restare ciechi davanti alle ingiu - facebook.com facebook Oggi è la giornata della memoria. Come ha detto Liliana Segre “La Memoria è il vaccino contro l’indifferenza, che è più colpevole della violenza stessa”. Viviamo purtroppo in un mondo di novax anche sulla memoria… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.