Giornata della Memoria a Fossacesia le scuole ricordano l’Olocausto

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, le scuole di Fossacesia si uniscono per ricordare le vittime dell’Olocausto. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’istituto comprensivo, mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della memoria storica e dei valori di tolleranza e rispetto. Un momento di riflessione condivisa volto a mantenere vivo il ricordo di eventi che hanno segnato la storia.

Gli studenti di Fossacesia protagonisti della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio, giorno in cui il Comune, in collaborazione con l’istituto comprensivo, promuove un’iniziativa commemorativa. La ricorrenza richiama una delle pagine più atroci della storia dell’umanità: lo sterminio di milioni di uomini, donne e bambini nei campi di concentramento nazisti, vittime di un’ideologia fondata sull’odio, sulla persecuzione e sulla negazione dei diritti fondamentali. Un monito che deve restare vivo soprattutto nelle giovani generazioni. L’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo ribadiscono l’importanza di educare i giovani alla memoria, al rispetto e alla responsabilità civile, affinché simili tragedie non si ripetano.🔗 Leggi su Chietitoday.it

