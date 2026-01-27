In vista dei quarti di finale degli Australian Open, si discute sulle possibilità di vittoria di Novak Djokovic. Marat Safin ha commentato con un’osservazione sulla sua condizione fisica, sottolineando l’importanza del ringiovanimento per mantenere alte le possibilità di successo nel torneo. L’appuntamento di domani rappresenta un momento chiave per il torneo e per le aspirazioni dei protagonisti.

Domani sono in programma gli altri due quarti di finale del singolare maschile degli Australian Open. Non prima delle 04:30 italiane, Lorenzo Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic, dieci volte vincitore di questo torneo e desideroso di dimostrare di essere ancora competitivo, nonostante le 38 primavere. Nole partirà con i favori del pronostico, considerando anche lo storico dei precedenti: 9 vittorie a 1 in suo favore. Molto probabile, quindi, l’incrocio in semifinale con Jannik Sinner, qualora l’altoatesino superi l’americano Ben Shelton. Djokovic ha dichiarato di essere in forma come non accadeva da tempo e pronto a competere sul piano fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marat Safin sulle possibilità di vittoria di Djokovic a Melbourne: “Dovrebbe ringiovanire di 10 anni…”

