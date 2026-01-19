Australian Open 2026 Maestrelli show a Melbourne | prima vittoria Slam e sogno Djokovic

Al Australian Open 2026, Maestrelli conquista la prima vittoria in un torneo del Grande Slam, superando Atmane al quinto set. Con questa prestazione, il tennista pisano si guadagna l'accesso al tabellone principale, aprendo la strada a un prossimo impegno contro Novak Djokovic. Un risultato importante che segna un passo avanti nella carriera del giovane atleta italiano.

Il tennista pisano vince al quinto set contro Atmane, entra nel tabellone principale e si prende la scena: ora può affrontare Novak Djokovic. Esordio da sogno per Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026.Il tennista pisano, proveniente dalle qualificazioni, ha conquistato la prima vittoria della carriera nel tabellone principale di uno Slam, superando al primo turno il francese Terence Atmane al termine di una battaglia in cinque set. Un successo che proietta l’azzurro al secondo turno del torneo di Melbourne, dove all’orizzonte potrebbe esserci addirittura Novak Djokovic. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

