One Point Slam 2026 definito il tabellone | Alcaraz e Sinner tds n 1 e 2 presenti donne e Marat Safin

È stato ufficializzato il tabellone di One Point Slam 2026, l’atteso torneo che si svolgerà alla Rod Laver Arena di Melbourne. Alcaraz e Sinner sono i primi due favoriti, rispettivamente come testa di serie n. 1 e 2. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di atlete donne e di Marat Safin, promettendo un evento ricco di interesse e competeze.

Che lo show abbia inizio. Definito il tabellone dell' atteso AO 1 Point Slam Driven, che quest'oggi animerà la scena alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia). Un torneo a eliminazione diretta, sui generis, che prevede he tutti gli incontri si disputino su un unico punto. Chi lo vince, avanza nel tabellone. Chi lo perde, esce di scena. C'è un dettaglio da non sottovalutare: i dilettanti hanno a disposizione due servizi, mentre i rappresentanti dei circuiti ATP e WTA ne hanno solo uno. Per decidere chi parte in battuta si utilizzerà un giro di 'sasso, carta, forbici', al termine del quale il vincente sceglierà se giocarsi il punto al servizio o in risposta (e a quel punto dovrà esprimere la preferenza per il lato di campo in cui farlo).

