Mar Baltico jet italiani sorprendono il caccia russo | alta tensione
Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani, operativi ad Amari in Estonia, sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 che si avvicinava allo spazio aereo del Mar Baltico. L’episodio evidenzia le tensioni nella regione, con le forze italiane impegnate nel monitoraggio e nella tutela dello spazio aereo internazionale.
"Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari», in Estonia, «sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico". Lo ha riferito su X il Comando aereo della Nato. "Nel 2025 sono già stati effettuati oltre 500 `scramble´ nello spazio aereo della Nato. Le missioni di polizia aerea e le attività di vigilanza rafforzata garantiscono la sicurezza degli Alleati 24 ore su 24, 7 giorni su 7", ha spiegato. Intanto a Kiev si teme un attacco massiccio da parte di Mosca. "I nostri servizi segreti riferiscono che la Russia sta preparando nuovi attacchi massicci", ha scritto su `X´ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che «stiamo parlando apertamente con i nostri partner, sia dei missili di difesa aerea sia dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
