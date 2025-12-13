Malore fatale per un bimbo di 22 mesi | doppio dramma nel Bresciano

Nel Bresciano si sono verificati due tragici decessi di bambini nel giro di pochi giorni: un neonato nato all’ospedale di Esine e un bimbo di 22 mesi trasportato d’urgenza a Bergamo. La Vallecamonica si è trovata al centro di un doppio dramma che ha sconvolto la comunità locale.

Doppio dramma nello stesso territorio, In Vallecamonica, nel Bresciano, dove a una settimana di distanza sono morti due bambini, uno di 22 mesi deceduto l'altra sera all'ospedale di Bergamo dopo essere stato portato d'urgenza da Darfo mentre un neonato era deceduto agli Spedali civili di Brescia pochi giorni dopo essere venuto alla luce all'ospedale di Esine, da dove era stato trasferito d'urgenza.

