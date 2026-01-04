Radunovic Spezia è ufficiale il trasferimento in Liguria del portiere | il comunicato del club bianconero

Da calcionews24.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Radunovic si trasferisce allo Spezia, confermato dal comunicato ufficiale del club ligure. Il portiere si unirà alla squadra per la seconda parte della stagione, rafforzando il reparto difensivo. Con l'apertura del calciomercato invernale, le operazioni si intensificano, segnando l'inizio di un periodo di trattative e novità nel mondo del calcio professionistico.

Radunovic Spezia, il portiere difenderà la difesa dei liguri nella seconda parte di stagione. Il comunicato ufficiale del club bianconero Il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo e iniziano a prendere forma le prime operazioni ufficiali, tra affari già conclusi e trattative pronte a decollare. In questo scenario si inserisce una mossa in uscita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

radunovic spezia 232 ufficiale il trasferimento in liguria del portiere il comunicato del club bianconero

© Calcionews24.com - Radunovic Spezia, è ufficiale il trasferimento in Liguria del portiere: il comunicato del club bianconero

Leggi anche: Skorupski Bologna, si ferma il portiere dei rossoblù! Arriva il comunicato ufficiale del club: ecco i tempi di recupero del polacco

Leggi anche: Comolli amministratore delegato Juventus, ora è ufficiale: nuova carica per il dirigente bianconero, tutti i dettagli nel comunicato del club

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

radunovic spezia 232 ufficialeRadunovic saluta il Cagliari, ufficiale il passaggio allo Spezia - L’estremo difensore serbo lascia la Sardegna e si trasferisce ufficialmente allo Spezia, ma il Cagliari ha già pronto il sostituto ... cagliaripad.it

radunovic spezia 232 ufficialeRadunovic Spezia, &#232; stata resa nota l’ufficialità! Il comunicato del club isolano - Il portiere serbo intraprenderà una nuova avventura in prestito nella Serie BKT: il comunicato odierno Il calciomercato invernale è entrato nel vivo con operazioni g ... cagliarinews24.com

radunovic spezia 232 ufficialeSpezia, annunciato il nuovo portiere: dal Cagliari arriva in prestito Boris Radunovic - Come si legge in un comunicato diramato dal club ligure, Boris Radunovic &#232; un giocatore degli Aquilotti. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.