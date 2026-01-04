Radunovic Spezia è ufficiale il trasferimento in Liguria del portiere | il comunicato del club bianconero
Radunovic si trasferisce allo Spezia, confermato dal comunicato ufficiale del club ligure. Il portiere si unirà alla squadra per la seconda parte della stagione, rafforzando il reparto difensivo. Con l'apertura del calciomercato invernale, le operazioni si intensificano, segnando l'inizio di un periodo di trattative e novità nel mondo del calcio professionistico.
Radunovic Spezia, il portiere difenderà la difesa dei liguri nella seconda parte di stagione. Il comunicato ufficiale del club bianconero Il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo e iniziano a prendere forma le prime operazioni ufficiali, tra affari già conclusi e trattative pronte a decollare. In questo scenario si inserisce una mossa in uscita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Skorupski Bologna, si ferma il portiere dei rossoblù! Arriva il comunicato ufficiale del club: ecco i tempi di recupero del polacco
Leggi anche: Comolli amministratore delegato Juventus, ora è ufficiale: nuova carica per il dirigente bianconero, tutti i dettagli nel comunicato del club
Radunovic saluta il Cagliari, ufficiale il passaggio allo Spezia - L’estremo difensore serbo lascia la Sardegna e si trasferisce ufficialmente allo Spezia, ma il Cagliari ha già pronto il sostituto ... cagliaripad.it
Radunovic Spezia, è stata resa nota l’ufficialità! Il comunicato del club isolano - Il portiere serbo intraprenderà una nuova avventura in prestito nella Serie BKT: il comunicato odierno Il calciomercato invernale è entrato nel vivo con operazioni g ... cagliarinews24.com
Spezia, annunciato il nuovo portiere: dal Cagliari arriva in prestito Boris Radunovic - Come si legge in un comunicato diramato dal club ligure, Boris Radunovic è un giocatore degli Aquilotti. tuttomercatoweb.com
Non solo Radunovic Anche altri tre giocatori del Cagliari piacciono allo Spezia, ma… - facebook.com facebook
Visite mediche con lo Spezia per Sernicola, poi toccherà a Radunovic x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.