Manarola braccio di ferro sulla Ztl La sentenza del Tribunale civile | Non è lesiva né discriminatoria

La recente sentenza del Tribunale civile chiarisce che l’applicazione della Ztl a Manarola non costituisce discriminazione. La decisione conferma che le normative adottate sono conformi alle leggi vigenti, garantendo un equilibrio tra tutela del patrimonio e rispetto delle regole di circolazione. Questo pronunciamento rappresenta un importante punto di riferimento per le amministrazioni locali e i cittadini interessati.

Nessuna discriminazione nell’introduzione e nell’applicazione della normativa che ha portato alla creazione della Ztl a Manarola. Lo ha deciso il Tribunale della Spezia, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un’attività commerciale contro la sentenza con cui il giudice di pace aveva respinto l’opposizione della stessa società contro le sanzioni comminate dalla Polizia locale di Riomaggiore per la violazione della Zona a traffico limitato istituita nel 2013 dal Consiglio comunale riomaggiorese. Oggetto del contendere, circa 900 euro di multe che i soci dell’attività commerciale avevano ricevuto per essersi introdotti nel borgo mentre la Ztl era attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

