Braccio di ferro tra Provincia e Prefettura si torna al punto di partenza | sospesa la sentenza del Tar
La disputa tra Provincia di Foggia e Prefettura si riaccende, con la sospensione della sentenza del Tar e il ritorno alla posizione iniziale. La decisione riguarda il diniego del Prefetto Paolo Giovanni Grieco alla nomina di un commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione, mantenendo inalterata la situazione attuale fino a un nuovo giudizio di merito.
Fino al giudizio di merito, torna valido il diniego del prefetto Paolo Giovanni Grieco alla nomina di un commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione della Provincia di Foggia.Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha accolto l’istanza cautelare del. Foggiatoday.it
