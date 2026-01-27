Malviventi in azione | furto nel negozio di ottica

In un furto avvenuto durante la notte nel centro di Aversa, una banda di almeno cinque malviventi ha preso di mira il negozio di ottica Sagliocco, situato in piazza Vittorio Emanuele. L’episodio sottolinea l’importanza di aumentare le misure di sicurezza nelle aree commerciali centrali.

Furto al negozio di ottica Sagliocco, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele ad Aversa.Nel corso della notte, una banda di malfattori, composta da almeno 5 persone, è entrata in azione. I ladri hanno forzato la saracinesca dell'attività commerciale e una volta all'interno hanno portato via.

