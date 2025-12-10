Furto in un negozio di ottica | presunto responsabile incastrato dalle telecamere

Un furto di occhiali di alta qualità è stato segnalato in un negozio di ottica di Mesagne. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare il presunto responsabile. L'episodio ha attirato l'attenzione nella comunità locale, sottolineando l'importanza dei sistemi di sorveglianza per prevenire e perseguire i reati.

MESAGNE - Avrebbe sottratto un paio di costosi occhiali in un noto negozio di ottica di Mesagne. Il presunto responsabile è stato identificato. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, martedì 9 dicembre. L'uomo avrebbe fatto accesso nell'esercizio da semplice cliente. Poi sarebbe riuscito.

