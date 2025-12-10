Furto in un negozio di ottica | presunto responsabile incastrato dalle telecamere
Un furto di occhiali di alta qualità è stato segnalato in un negozio di ottica di Mesagne. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare il presunto responsabile. L'episodio ha attirato l'attenzione nella comunità locale, sottolineando l'importanza dei sistemi di sorveglianza per prevenire e perseguire i reati.
MESAGNE - Avrebbe sottratto un paio di costosi occhiali in un noto negozio di ottica di Mesagne. Il presunto responsabile è stato identificato. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, martedì 9 dicembre. L'uomo avrebbe fatto accesso nell'esercizio da semplice cliente. Poi sarebbe riuscito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
RICORSO Due furti in negozio e farmacia: nulla di fatto per il ricorso di un 47enne di Foggia - Condannato per due furti aggravati commessi nell’ottobre 2023 in un negozio di ottica e in una farmacia del territorio pugliese ... Da statoquotidiano.it
#Cronaca Piano di Sorrento, furto in pieno giorno in un negozio di detersivi: ladri in fuga bloccati dai Carabinieri Vai su Facebook
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it