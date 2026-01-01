Malviventi in azione nella notte di Capodanno tre le esplosioni | nel mirino anche un bancomat

Nella notte di Capodanno, i malviventi hanno approfittato dei festeggiamenti per mettere a segno furti con esplosione, colpendo anche un bancomat. Tre esplosioni hanno causato danni e interruzioni, sfruttando il contesto di festa e distrazione generale. L'episodio evidenzia le sfide di sicurezza durante le occasioni di grande affluenza e l'importanza di intensificare i controlli nelle ore notturne.

Hanno approfittato del frastuono dei festeggiamenti del Capodanno, per mettere a segno dei furti con esplosione. Alcuni malviventi hanno agito a Catania, in via Antonio Pacinotti, prendendo di mira un distributore automatico di sigarette. Un ordigno esplosivo ha fatto saltare in aria lo sportello.

