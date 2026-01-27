Maltrattamenti ai danni dei genitori per mesi | l' indagato ammette gli addebiti

Un uomo di 32 anni di Oria ha riconosciuto le proprie responsabilità in merito a mesi di maltrattamenti ai danni dei genitori. L’indagato, arrestato recentemente dai carabinieri, si è scusato per le sue azioni. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per tutelare le vittime di abusi familiari e garantire adeguata tutela legale.

Il figlio, arrestato dai carabinieri, davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Avrebbe vessato i famigliari con continue richieste di denaro, accompagnate da gesti violenti BRINDISI - Ha ammesso gli addebiti, scusandosi per le proprie condotte, il 32enne oritano arrestato venerdì scorso dai carabinieri. Le indagini-lampo, coordinate dalla pm Laura De Stradis della procura di Brindisi, hanno posto fine a mesi di intemperanze e violenze nei confronti dei genitori e di altri famigliari. L'indagato si trova tuttora presso la casa circondariale di Brindisi. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e di due ipotesi qualificate come estorsioni.

