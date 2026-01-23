reggio emilia finisce in cella per maltrattamenti ai genitori

A Reggio Emilia, un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile su ordine del giudice, in quanto accusato di maltrattamenti ai danni dei genitori. L’intervento si è reso necessario dopo indagini che hanno portato alla richiesta di custodia cautelare in carcere. La vicenda si inserisce in un contesto di tutela della famiglia e delle vittime, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Reggio Emilia, 23 gennaio 2026 – Un uomo di 32 anni, reggiano, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Reggio in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le Indagini preliminari del tribunale cittadino, in quanto indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nello specifico, a partire dal 2022, l’uomo avrebbe manifestato, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, comportamenti aggressivi e vessatori nei confronti dei genitori con lui conviventi con continui insulti, minacce e, in alcune occasioni, anche con aggressioni fisiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

