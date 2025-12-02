De Magistris coinvolto in inchiesta Corte dei Conti su fallimento Ctp lui contesta gli addebiti
Oggi, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notificato inviti a fornire deduzioni a otto soggetti – tra amministratori, dirigenti e revisori dei conti pro tempore della Città Metropolitana di Napoli – nell’ambito di un’attività istruttoria volta a verificare la sussistenza di un danno erariale complessivo pari a 23.548.160 euro. Tra i destinatari degli otto inviti anche l’ex sindaco Luigi De Magistris. Il procedimento si riferisce agli interventi finanziari disposti nel tempo in favore della società partecipata Ctp S. 🔗 Leggi su Lapresse.it
