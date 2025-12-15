Maltempo in arrivo | piogge sparse su tutta la Regione

Un fronte di maltempo si sta avvicinando alla regione, portando piogge sparse e condizioni meteorologiche instabili. Dopo un lungo periodo di stabilità, l’alta pressione che ha dominato il cielo si sta indebolendo, ritirandosi temporaneamente verso i Balcani, annunciando un cambiamento nelle condizioni atmosferiche.

Meteo Italia: anticiclone in calo, piogge e nuvole in arrivo su diverse regioni: le previsioni - Torna il maltempo in Italia dopo il dominio dell'anticiclone: piogge e temporali lungo tutto lo stivale con calo temperature. meteo.it

#cms | Forte MALTEMPO in arrivo martedì 16 dicembre La carta che vi mostriamo del nostro LAM ad alta risoluzione mostra gli accumuli previsti per la giornata di martedì 16 dicembre. Le zone che registreranno i fenomeni più intensi, saranno quelle cent - facebook.com facebook

#Maltempo in arrivo in #Sardegna. Dalle 18 di oggi, lunedì 15 dicembre, allerta gialla per rischio idrogeologico anche a #Cagliari e avviso condizioni meteo avverse per pioggia della Protezione civile. Prescrizioni per #Pirri x.com