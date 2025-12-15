Maltempo in arrivo | piogge sparse su tutta la Regione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fronte di maltempo si sta avvicinando alla regione, portando piogge sparse e condizioni meteorologiche instabili. Dopo un lungo periodo di stabilità, l’alta pressione che ha dominato il cielo si sta indebolendo, ritirandosi temporaneamente verso i Balcani, annunciando un cambiamento nelle condizioni atmosferiche.

maltempo in arrivo piogge sparse su tutta la regione

© Pordenonetoday.it - Maltempo in arrivo: piogge sparse su tutta la Regione

Maltempo in arrivo su tutta la Regione. Come riporta Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, l’alta pressione che ha determinato un lungo periodo di condizioni stabili è in indebolimento e si sta temporaneamente ritirando verso i Balcani. Una perturbazione, pilotata da una depressione in. Pordenonetoday.it

Maltempo, piogge sparse a macchia di leopardo in tutt'Italia

Video Maltempo, piogge sparse a macchia di leopardo in tutt'Italia

maltempo arrivo piogge sparseMaltempo in arrivo, allerta gialla per neve sull'entroterra savonese - Maltempo in arrivo sulla Liguria, con piogge o rovesci sparsi a partire dalla sera di lunedì 15 dicembre. rainews.it

maltempo arrivo piogge sparseMeteo Italia: anticiclone in calo, piogge e nuvole in arrivo su diverse regioni: le previsioni - Torna il maltempo in Italia dopo il dominio dell'anticiclone: piogge e temporali lungo tutto lo stivale con calo temperature. meteo.it