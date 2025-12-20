Allegri multato di 10mila euro la montagna ha partorito il topolino
Massimiliano Allegri multato dopo gli insulti a Lele Oriali durante la gara tra il Napoli e il Milan di giovedì sera. Si legge così sul comunicato del Giudice sportivo Mastandrea, che ha optato per una sanzione di 10mila euro invece che per una squalifica. Il comunicato del Giudice sportivo sul comportamento di Allegri. L’ammenda viene comminata all’allenatore del Milan « per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
