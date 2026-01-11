Maltempo | si allaga il lungomare di Fossacesia disagi per cittadini e operatori commerciali

Da chietitoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, il maltempo ha provocato l’allagamento del lungomare di Fossacesia, interessando diverse aree della strada provinciale. La situazione ha causato disagi a cittadini, visitatori e operatori commerciali, rendendo necessario un intervento per gestire le criticità e ripristinare la normale circolazione lungo la costa dei Trabocchi.

Lungomare di Fossacesia allagato dal maltempo che ha colpito anche la cittadina sulla costa dei trabicchi nelle ultime ore: criticità in diverse zone della strada provinciale stanno creando disagi per residenti, visitatori e operatori economici. Nella zona sud, nel tratto che va dalla "Bussola". 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ondata di maltempo, si allaga la zona industriale: "Servono interventi"

Leggi anche: Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse - Un violento nubifragio si è abbattuto sull'isola di Ischia dove, in meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente ... tgcom24.mediaset.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.