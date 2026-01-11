Maltempo | si allaga il lungomare di Fossacesia disagi per cittadini e operatori commerciali

Nelle ultime ore, il maltempo ha provocato l’allagamento del lungomare di Fossacesia, interessando diverse aree della strada provinciale. La situazione ha causato disagi a cittadini, visitatori e operatori commerciali, rendendo necessario un intervento per gestire le criticità e ripristinare la normale circolazione lungo la costa dei Trabocchi.

Leggi anche: Ondata di maltempo, si allaga la zona industriale: "Servono interventi" Leggi anche: Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse - Un violento nubifragio si è abbattuto sull'isola di Ischia dove, in meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente ... tgcom24.mediaset.it Ischia Ponte. Il mare "allaga" il Piazzale Aragonese Con il maltempo di oggi, si è riproposto il solito spettacolo dell'acqua alta ad Ischia Ponte: il mare ha infatti invaso completamente il piazzale aragonese, che è divenuto un vero e proprio lago, rendendo impr - facebook.com facebook #Maltempo #Roma, salvate stanotte a Trigoria dai #vigilidelfuoco 2 ragazze, di 21 e 24 anni, rimaste intrappolate nella loro abitazione allagata, per la forte pioggia, al piano seminterrato: squadre e sommozzatori hanno tagliato le inferriate delle finestre per ac x.com

