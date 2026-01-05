Maltempo a Roma si allaga seminterrato | salvate due ragazze

A causa delle intense precipitazioni, un seminterrato a Roma si è allagato, mettendo in pericolo due ragazze rimaste intrappolate. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per soccorrerle e mettere in sicurezza la zona. Questo episodio evidenzia le criticità legate alle condizioni meteorologiche estreme e l'importanza di interventi pronti ed efficaci in situazioni di emergenza.

