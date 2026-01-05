Maltempo allerta meteo arancione e gialla domani 6 gennaio | le regioni a rischio

Per l’Epifania, l’Italia si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse. Sono previste nevicate, piogge e temperature rigide, con allerta arancione in alcune zone del Lazio e del Molise e allerta gialla in molte regioni del Centro-Sud. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le eventuali criticità legate al maltempo.

Freddo, neve e pioggia sull'Italia nel giorno dell'Epifania: domani prevista allerta meteo arancione su settori di Lazio e Molise, allerta gialla in gran parte del Centro-Sud.

