Un malore improvviso ha portato alla morte di Diego Ruspantini, ex portiere di calcio, a soli 46 anni. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social, evidenziando l’affetto della comunità per la sua scomparsa avvenuta in famiglia. La perdita di una figura nota nel mondo dello sport ha lasciato un vuoto tra amici e sostenitori, che ricordano con affetto il suo percorso e la sua umanità.

di Giorgio Giannaccini Una valanga di messaggi di vicinanza ha invaso in poche ore i social network per l’improvvisa scomparsa di Diego Ruspantini, l’ex portiere di calcio morto domenica sera a soli 46 anni per via di un malore che ha accusato mentre si trovava a casa con la famiglia, la moglie Teresa e i suoi due bambini. A non scordarlo è stata la sua Porto Recanati, dove era conosciuto e considerato da molti un amico sincero e leale. Il sindaco Andrea Michelini lo ha ricordato così: "Era un ragazzo che aveva sempre il sorriso in faccia e una straordinaria vitalità. Una persona solare, dedita da sempre allo sport, caratterizzata da straordinaria positività, cui l’amarissimo destino ha tolto quella vita che lui amava e viveva intensamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Malore fatale in casa. Addio all'ex portiere. Diego Ruspantini: "Hai lasciato il segno"

In un momento di tristezza, si ricorda Ruspantini, scomparso improvvisamente nel suo domicilio di Porto Recanati.

Il calcio marchigiano piange la scomparsa di Diego Ruspantini, avvenuta improvvisamente dopo un malore a Porto Recanati.

