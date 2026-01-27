Malen niente gol ma tanta sostanza | perché le critiche sono fuori bersaglio

In un contesto di aspettative realistiche, Malen si distingue per la sua sostanza piuttosto che per i gol. L’assenza di reti non implica mancanza di contributo, e le critiche spesso non tengono conto di questo aspetto. La valutazione di un attaccante va oltre il numero di marcature, considerando anche l’impegno e il ruolo svolto in partita.

Non esiste un regolamento che lo imponga, ma pretendere un gol a partita da un centravanti resta, nella realtà, un'aspettativa fuori scala. A meno che non si parli di un attaccante da 100 milioni (e oltre) e di un campionato dove le difese concedono tutto. Non è questo il caso. E soprattutto non è questo il contesto in cui va letto il momento di Donyell Malen alla Roma. Queste le parole che riempiono oggi le colonne del Corriere dello Sport. A Torino l'olandese aveva stregato tutti all'esordio: due gol splendidi, uno cancellato per una questione di millimetri, e l'etichetta di fenomeno appiccicata con fin troppa facilità.

La Roma affronterà le prossime partite di Europa League con un reparto offensivo ridotto, poiché Malen e Robinio Vaz non sono eleggibili per questa fase del torneo.

