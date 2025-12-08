Le pagelle Della Rosa dà tanta sostanza Sorokas zampate in extremis
Harris 7,5 (in 27’ 78 da due, 48 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, una persa, 4 assist, 2 stoppate). Poteva essere la sua ultima in Fortitudo, poi il prolungarsi dello stop per l’infortunio di Moore, gli dà ancora una settimana di tempo. Ottima prova con 3 schiacciate, una delle quali, nel primo tempo, che vale da sola il biglietto e poi ci mette anche un paio di super stoppate tanto per gradire. Sarto 7 (in 39’ 12 da due, 513 da tre, 55 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Inizia benissimo, 11 punti nel primo quarto e poi torna decisivo nella terza frazione con un parziale di 10-0 tutto suo che dà l’inerzia definitiva al match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
