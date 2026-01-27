Malattie rare | a Brescia serata di musica ricerca e solidarietà per Fondazione Golgi

In occasione di una serata dedicata a Brescia, si uniscono musica, solidarietà e ricerca per sostenere la Fondazione Camillo Golgi e l’avanzamento della ricerca biomedica. Un evento che mira a sensibilizzare e raccogliere fondi per le malattie rare, promuovendo il progresso scientifico e il supporto alle persone coinvolte.

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Una serata di musica, ricerca e solidarietà per sostenere la Fondazione Camillo Golgi e la ricerca biomedica. Si terrà venerdì 30 gennaio alle 20.30 presso il Teatro Renato Borsoni di Brescia che ospiterà il concerto Groove ensemble della Joe Damiani Band. La serata è organizzata in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano e il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia ed è realizzata con il sostegno di ABP Nocivelli. La Fondazione Golgi è nata nel 1987 ed è da sempre impegnata nella ricerca scientifica biomedica, soprattutto nell'ambito materno infantile ed in particolare nel finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie e i tumori rari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie rare: a Brescia serata di musica, ricerca e solidarietà per Fondazione Golgi Approfondimenti su Fondazione Golgi Malattie rare: Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano ricerca di Unipi Malattie rare, la ricerca Telethon sbarca in Usa La Fondazione Telethon amplia il proprio impegno nella ricerca sulle malattie rare, portando in America il nuovo farmaco Waskyra (Etuvetidigene Autotemcel). Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fondazione Golgi Argomenti discussi: Botticino, i bambini della Rinaldini insieme contro le malattie rare; UNIAMO. Al via la campagna per la Giornata delle Malattie Rare 2026; Malattie rare: lo sportello informativo di Chieti accoglie l’associazione La Pluma blanca; Malattie rare, a Como un mese di eventi tra ricerca, sport e inclusione: torna Rarefuori. Malattie rare: a Brescia serata di musica, ricerca e solidarietà per Fondazione GolgiVenerdì 30 gennaio al Teatro Renato Borsoni raccolta fondi per sostenere nuovi progetti soprattutto in ambito materno-infantile ... adnkronos.com Botticino, i bambini della «Rinaldini» insieme contro le malattie rareTutto è partito con il progetto di teatro che, ogni anno, porta a una rappresentazione anche per il Natale dedicata a uno scopo benefico, per sensibilizzare gli studenti su temi differenti affinché vi ... giornaledibrescia.it La Fondazione Mondino IRCCS ricorda Camillo Golgi, figura centrale della scienza moderna e Premio Nobel per la Medicina. Ieri, 21 gennaio 2026, si è celebrato il centenario della morte di Camillo Golgi. Le sue scoperte hanno posto le basi della neuroscien - facebook.com facebook

