Baronissi | nasce l’Albero della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto

A Baronissi nasce l’Albero della Memoria, un simbolo dedicato a ricordare le vittime dell’Olocausto. In occasione della Giornata della Memoria, si svolge un percorso collettivo che invita alla riflessione, alla consapevolezza e all’impegno civile, promuovendo il ricordo e la memoria storica in modo sobrio e rispettoso.

Le celebrazioni della Giornata della Memoria si trasformano, a Baronissi, in un intenso e partecipato percorso collettivo di riflessione, consapevolezza e impegno civile. Il 27 gennaio 2026, in occasione dell'Anniversario della Liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, l'intera comunità.

Giornata della Memoria, iniziativa del Comune: 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig. Questa iniziativa mira a ricordare le vittime dell’Olocausto e a mantenere vivo il ricordo degli eventi storici legati al nazifascismo, attraverso un gesto semplice ma significativo di memoria e rispetto.

Giornata della Memoria, a Cesena incontri letterari e proiezioni cinematografiche per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono incontri letterari e proiezioni cinematografiche promossi dalle istituzioni e associazioni locali. Queste iniziative mirano a mantenere viva la memoria dell’Olocausto, offrendo spazi di riflessione e approfondimento sulla storia e sulle sue conseguenze. Un’occasione per ricordare e comprendere meglio le tragedie del Novecento, promuovendo valori di memoria e rispetto.

