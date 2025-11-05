Great Taste in Italy 2026 | torna la sfida dell’eccellenza agroalimentare Made in Italy

Forte del successo della prima edizione, Great Taste in Italy si prepara a tornare nel 2026 con un ambizioso programma di selezione e promozione delle eccellenze agroalimentari italiane. La manifestazione, presentata ieri nella prestigiosa sede di Palazzo Pirelli a Milano, rappresenta la versione italiana di Great Taste, uno dei più autorevoli sistemi internazionali di valutazione dei prodotti alimentari, organizzato dalla Guild of Fine Food da oltre trent’anni. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di primo piano, tra cui Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Christabel Cairns, Associate managing director della Guild of Fine Food, e Roberto Luongo, Consigliere del Ministro per l’Internazionalizzazione e la Valorizzazione del Made in Italy nel Mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

