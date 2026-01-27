Macchie di sangue sui piatti dei bambini in mensa | scuola sanzionata per 2.500 euro

La scuola primaria Laini di Desenzano del Garda è stata multata di 2.500 euro a causa di macchie di sangue riscontrate sui piatti della mensa scolastica. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle mense e sulla sicurezza alimentare nelle scuole. La pubblica amministrazione ha preso provvedimenti in risposta alla segnalazione, evidenziando l’importanza di controlli rigorosi nelle strutture educative.

La scuola primaria Laini di Desenzano del Garda (Brescia) ha ricevuto una multa di 2.500 euro dopo il ritrovamento di alcune macchie di sangue sui piatti utilizzati nella mensa scolastica. Lo scorso 29 ottobre era arrivata una particolare segnalazione dalla scuola primaria Laini, a Desenzano del Garda (Brescia): durante il pranzo erano state notate tracce di sangue sotto i piatti o vicino ai contorni.

