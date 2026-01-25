Macchie di sangue nei piatti dei bambini | shock alla mensa scolastica

Recenti segnalazioni hanno evidenziato la presenza di macchie di sangue sui piatti dei bambini nelle mense scolastiche di Desenzano. Questo episodio si aggiunge ad altri problemi già emersi, come lo yogurt ammuffito servito agli studenti della primaria “Don Mazzolari” di Rivoltella. Il Comune ha adottato misure correttive e sanzioni per garantire la sicurezza e la qualità dei pasti offerti ai giovani studenti.

Il servizio di mensa scolastica di Desenzano torna ancora una volta al centro delle polemiche. Dopo il caso dello yogurt ammuffito servito agli alunni della primaria "Don Mazzolari" di Rivoltella, un nuovo episodio ha portato il Comune a intervenire con una sanzione.

