Lupo trovato morto a Rovetta | era giovane e molto sottopeso

In un'area di Rovetta, è stato rinvenuto il corpo di un giovane lupo, sottopeso e deceduto. L'intervento della Polizia provinciale ha seguito una segnalazione di un cittadino, portando all'accertamento della morte dell'animale. La notizia evidenzia l'importanza della vigilanza e della tutela della fauna selvatica nella zona.

Il lupo, un maschio giovane, era morto da poche ore, presentava un evidente stato di magrezza ed era sottopeso. La sua presenza era già stata segnalata nei giorni precedenti, motivo per cui l’area era già sotto osservazione da parte della Polizia provinciale. Come previsto dal protocollo regionale, la carcassa è stata trasferita all’Istituto Zooprofilattico di Bergamo, dove verranno effettuati accertamenti anatomo-patologici e analisi genetiche. Gli esami serviranno a chiarire le cause della morte e la provenienza dell’esemplare. Fatta eccezione per il ritrovamento di alcuni resti sulla Presolana nel 2022, si tratta del primo lupo rinvenuto morto sul territorio provinciale di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La scoperta di un lupo morto a Rovetta, in località Conca Verde, ha suscitato interesse tra gli abitanti e le autorità locali.

La scoperta di un lupo morto a Conca Verde a Rovetta evidenzia l’importanza del monitoraggio dei grandi carnivori nella zona.

