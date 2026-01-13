Il branco attraversa la strada | 6 lupi ripresi in pieno giorno a San Giuliano Terme Il video

A San Giuliano Terme, il 13 gennaio 2026, è stato ripreso un gruppo di sei lupi mentre attraversava la strada durante il giorno, nei campi vicino alle abitazioni. L’avvistamento, documentato da un video, testimonia la presenza di questi animali in aree normalmente abitate. Questo episodio rappresenta un esempio di come la fauna selvatica possa avvicinarsi agli insediamenti umani, sollevando questioni di convivenza e tutela ambientale.

San Giuliano Terme (Pisa), 13 gennaio 2026 – Un branco di lupi avvistato in pieno giorno, nei campi a ridosso delle abitazioni, mentre cercano di attraversare la strada. È quanto documentato da un video pubblicato su Facebook da un cittadino che lunedì 12 gennaio, intorno alle 8.30, ha segnalato la presenza degli animali a San Martino Ulmiano, in via Lenin. Branco di lupi attraversa la strada, avvistamento nel Pisano "Ho visto un bellissimo branco di lupi nei campi – scrive – fate attenzione a non correre con le auto, perché cercavano di attraversare la strada. Sono animali che possono spaventare, ma sono anche protetti".

