Il Giorno della Memoria ci invita a riflettere sull’esperienza dei sopravvissuti ai campi di sterminio. Loro, testimoni di un passato di persecuzione e esclusione, ci aiutano a comprendere il presente e a mantenere vivo il ricordo di eventi che non devono ripetersi. La loro testimonianza è un patrimonio prezioso che ci consente di confrontare le ombre del passato con le sfide di oggi, promuovendo memoria e sensibilità.

Il pensiero va ai sopravvissuti ai campi di sterminio che sono ancora vivi. Loro che hanno vissuto fin dai primi anni di vita prima l’esclusione da ogni ambito del quotidiano, poi la persecuzione, loro che sono testimoni dello sterminio, come vivono quello che sta accadendo oggi? Stanno vivendo negli ultimi anni (ne auguriamo naturalmente il più possibile fino a 120 come si usa dire nelle nostre comunità) qualcosa che ricorda quelle esclusioni? Quell’odio? Solo loro possono rispondere in modo autorevole, noi possiamo ragionare su quello che percepiamo oggi messo a paragone con quanto abbiamo studiato e ascoltato da loro negli anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giorno della Memoria: vivere oggi dopo lo sterminio

Approfondimenti su giorno memoria

Oggi, 18 gennaio 2026, si è tenuta presso la chiesa di San Filippo in via Lomellini una messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Dentro ai Blocchi della Morte Più Terrificanti di Auschwitz

Ultime notizie su giorno memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria a Cesena; Giorno della memoria 2026; Giorno della Memoria 2026: martedì 27 gennaio alle ore 11; Le celebrazioni per il Giorno della Memoria.

La programmazione di Rai e Mediaset per tenere viva la memoria sulla ShoahIn occasione del Giorno della Memoria Rai e Mediaset propongono un'ampia programmazione dedicata al ricordo delle vittime della Shoah sulle piattaforme tv, radio, digital e social. RAI - Su Rai 1 si ... ansa.it

Giorno della Memoria 2026: perché il 27 gennaio conta ancoraLa data della liberazione di Auschwitz e il calendario di eventi in tutta Italia per ricordare la Shoah e le vittime delle persecuzioni nazifasciste ... metropolitano.it

«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario»: sul filo delle parole di Primo Levi, la provincia di Imperia presenta il programma di iniziative per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, la data simbolo che ricorda l’apertura dei cancelli del lager di Aus - facebook.com facebook

Ragioni schiette per abolire il Giorno della memoria. Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo. Di @DAVIDPARENZO x.com