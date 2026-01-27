Il film di Claudio Bisio, tratto dal romanzo di Fabio Bartolomeo, ricostruisce il rastrellamento del ghetto di Roma attraverso gli occhi dei bambini. La pellicola, trasmessa stasera su Canale 5, offre uno sguardo intenso e rispettoso su un episodio storico, puntando sull’umanità e la memoria del passato. Un’opportunità di riflettere su eventi tragici attraverso una prospettiva delicata e coinvolgente.

In occasione del Giorno della Memoria Canale 5 propone in prima serata (subito dopo La Ruota della Fortuna) il film L'ultima volta che siamo stati bambini diretto da Claudio Bisio (che ha contribuito anche alla sceneggiatura), adattamento del romanzo omonimo di Fabio Bartolomei. Il film è ambientato nel 1943, nel periodo della deportazione degli ebrei da Roma, raccontando quella tragedia attraverso gli occhi dei bambini che, dopo aver visto sparire un loro amico, hanno deciso di andare a salvarlo. Curiosamente il film non solo racconta lo stesso periodo della miniserie di Rai 1, ma entrambe hanno nel cast Antonello Fassari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "L'ultima volta che siamo stati bambini", il film di Claudio Bisio stasera su Canale 5

Approfondimenti su Claudio Bisio

Stasera su Canale 5 prende il via Zelig 30, l’edizione speciale che celebra i 30 anni dello storico programma comico.

Stasera su Canale 5 torna Zelig 30, un appuntamento che celebra tre decenni di comicità italiana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Claudio Bisio

Argomenti discussi: L'ultima volta che siamo stati bambini, trama e cast del film di Claudio Bisio; L'ultima volta che siamo stati bambini, il film di Claudio Bisio stasera su Canale 5; L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI - Il 27 gennaio in prima serata su Canale 5; Cinema Ritz - L'ultima volta che siamo stati bambini.

L'ultima volta che siamo stati bambini, il film di Claudio Bisio stasera su Canale 5Adattamento del romanzo di Fabio Bartolomeo il film racconta il rastrellamento del ghetto di Roma con gli occhi dei bambini ... msn.com

L’ultima cosa che mi ha detto: Apple TV lancia il trailer della seconda stagioneApple TV ha lanciato il trailer della seconda stagione de L’ultima cosa che mi ha detto, la serie thriller con Jennifer Garner e Nikolaj Coster-Waldau. Dopo il successo della prima stagione, la ... sentieriselvaggi.it

Zelig. . "L'ultima volta che siamo stati bambini" diretto da Claudio Bisio, domani in prima serata su Canale 5 - facebook.com facebook

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono ancora una volta i padroni di casa x.com