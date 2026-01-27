lukashenko usa i prigionieri come ostaggi per avere favori

L’uso dei prigionieri come ostaggi da parte di Lukashenko evidenzia le difficoltà dell’opposizione democratica in Bielorussia. La situazione attuale mostra come il presidente sfrutti le detenzioni per ottenere vantaggi politici, complicando ulteriormente il percorso verso una reale apertura democratica nel paese.

Tra scarcerazioni e nuovi arresti La strategia Trump per riabilitare la Bielorussia. Il commento della sociologa in esilio Chulitskaya e dell’attivista Dziadok Tra scarcerazioni e nuovi arresti La strategia Trump per riabilitare la Bielorussia. Il commento della sociologa in esilio Chulitskaya e dell’attivista Dziadok L’opposizione democratica bielorussa è di fronte a un bivio? Gli ultimi mesi hanno visto una sorta di accelerazione per cui il presidente del paese Aleksander Lukashenko (al potere dal 1994) ha liberato a varie ondate un gran numero di prigionieri politici ottenendo in cambio, grazie soprattutto all’interessamento statunitense, un alleggerimento delle sanzioni e una crescente riabilitazione internazionale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Lukashenko ha liberato 123 prigionieri politici, tra cui il Nobel Bialiatski, aprendo una nuova fase nelle relazioni con l’Occidente.

Le autorità bielorusse hanno annunciato il rilascio di 123 prigionieri, tra cui figure di rilievo come il premio Nobel Ales Bialiatski e Maria Kolesnikova.

Lukashenko libera il Nobel Bialiatski e i leader anti-regimeLa Bielorussia ha rilasciato 123 prigionieri politici, fra cui molti stranieri, e con diversi nomi di peso, come il Nobel per la Pace Ales Bialiatski e la celebre dissidente Maria Kolesnikova, una ... ansa.it

Lukashenko ha liberato altri 20 prigionieri politici, che erano stati condannati per reati “estremisti”. x.com