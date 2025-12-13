Lukashenko ha liberato 123 prigionieri politici, tra cui il Nobel Bialiatski, aprendo una nuova fase nelle relazioni con l’Occidente. In risposta, gli Stati Uniti hanno revocato alcune sanzioni, tra cui quella sul potassio bielorusso, segnando un possibile disgelo tra Minsk e Washington.

Prima la liberazione, poi l’allentamento di alcune sanzioni da parte di Washington, in particolare quella sul potassio bielorusso, nel più recente segnale di disgelo tra Stati Uniti e Minsk. Le autorità bielorusse hanno rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova, come ha confermato all’AP Pavel Sapelka, attivista per i diritti umani dell’organizzazione per i diritti umani Viasna. Liberati anche 5 cittadini ucraini, ha riferito Zelensky, lodando gli “sforzi congiunti con gli Stati Uniti”. “Grazie al ruolo attivo degli Stati Uniti e alla collaborazione delle nostre agenzie di intelligence, circa un centinaio di persone vengono ora rilasciate, tra cui cinque ucraini”, ha sottolineato il presidente ucraino, come riportano i media ucraini. Ilfattoquotidiano.it

Lukashenko libera 123 prigionieri politici, tra cui il Nobel Bialiatski: gli Usa revocano sanzioni alla Bielorussia - Lukashenko rilascia il Premio Nobel Bialiatski e altri oppositori politici, Washington allenta sanzioni sul potassio bielorusso ... ilfattoquotidiano.it